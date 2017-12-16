Россия хочет отозвать своих офицеров с Донбасса — ОБСЕ

Россия собирается отозвать своих офицеров из Совместного центра координации и контроля прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе, которые находятся здесь официально.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

"14 декабря представитель Вооруженных сил Украины в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), который располагается в подконтрольном Киеву Соледаре, передал СММ письмо от Министерства обороны Российской Федерации с сообщением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил и СЦКК", — отмечается в сообщении.

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что российских офицеров в СЦКК "поставили в невыносимые условия", следовательно, по его словам, в ближайшее время российская сторона может прекратить здесь свою работу.