Саакашвили "обмазал всех дерьмом", но готов к сотрудничеству — Кива

Экс-советник министра внутренних дел Украины и председатель Социалистической партии Украины Илья Кива сообщил, что лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили готов к сотрудничеству, так как он тоже переживает за Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только что звонил Саакошвили предложил встречу и говорил, что хоть у нас разные взгляды, он считает меня патриотом и готов к сотрудничеству, так как он тоже переживает за Украину... ", — написал он.

Кива также обратился к симпатикам грузинского экс-президента.

"Бздливая грузинская сука, обмазал всех дерьмом, а сейчас бегает слизывает.

Ну что симпатики и любители грузинского дерьма, готовы к такому развитию событий и поведению своего "Лидера" ))))) ", — задается вопросом политик.

Ранее сообщалось, что источники сообщали о том, что Саакашвили написал письмо президенту Украины Петру Порошенко с предложением прекратить противостояние.

Как известно, ранее Саакашвили резко сменил свою риторику в отношении президента Порошенко. Экс-губернатор одесской области считает, что они с Порошенко должны договориться не растаскивать страну.

Напомним, 8 декабря в Киеве правоохранители снова задержали Михеила Саакашвили и доставили в следственный изолятор СБУ. После задержания экс-чиновник объявил бессрочную голодовку. Уже 11 декабря Печерский райсуд столицы отпустил политика без назначения меры пресечения. Позже его вызвали на допрос на 18 число в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам совершения ряда преступлений.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что Саакашвили подозревают в покушении на преступление (ч. 1 ст. 15), совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28), содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256) Уголовного кодекса.