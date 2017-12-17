Экс-посол США объяснил, почему Америка займет жесткую позицию по миротворцам на Донбассе

Расследование специального прокурора Роберта Мюллера возможных связей Дональда Трампа с Россией повлияет на отношение президента США к русским.

Мюллер медленно, но настойчиво продвигается в расследовании, заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Новому времени".

Дипломат напомнил о том, что Пол Манафорт, который был главой предвыборного штаба Трампа, а в Украине консультировал беглого экс-президента Виктора Януковича, находится под домашним арестом, а бывший советник Трампа Майкл Флинн, признал, что виновен в обмане ФБР.

"С украинской точки зрения важность этого следствия в том, что президент Трамп уже не сможет так хорошо относиться к русским. Он вынужден быть в сильной оппозиции к Кремлю. Любое его сближение или намеки на дружбу с Кремлем моментально приведут к серьезным обвинениям на его счет", - подчеркнул Тейлор.

По его мнению, правительство США будет занимать жесткую позицию в переговорах с Россией — и в Совбезе ООН, и в вопросе с миротворцами ООН.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин сказал, что заставит РФ одобрить размещение на Донбассе реальной миротворческой миссии ООН.