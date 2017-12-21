Тимошенко заявила, что Порошенко "то пьяный, то дурной"

Президент Украины Петр Порошенко управляет страной "то пьяным, то дурным". Об этом заявила в эфире ток-шоу "Украинский формат" на канале NewsOne лидер "Батькивщины" и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

"Нам демонополизация нужна во власти. Когда один человек бесконтрольно может или извне управляться, или кланами и принимать решения против вас - это конец демократической стране. А когда у него еще в руках суды, а когда у него в руках силовые структуры, а когда у него в руках парламент и абсолютно безбашенная история — то, извините, пьяный, то дурной, - то нет времени, то занимается бизнесом", - заявила Тимошенко.

Она также отметила, что внешний долг Украины за четыре года вырос в 4,7 раза.

"На каждого работающего человека сегодня в Украине приходится 150 тысяч гривень долга. Когда мы эти деньги вернем с такой коррупцией, продажностью, с абсолютно клановой властью? Нам необходимо прекратить брать в долг", - заявила Тимошенко.

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