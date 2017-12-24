Саакашвили потроллил акцию в центре Киева: в любом селе Грузии собирал больше людей, не раздавая конфеты

Бывший грузинский президент, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили потроллил акцию в центре Киева — "Кофе на Крещатике".

В любой момент своего президентства, в любом селе Грузии собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе, написал он на своей странице в Facebook.

"Когда действующий президент самой большой страны в Европе (Петр Порошенко — Ред.) не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а, по его мнению, это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора всерьез задуматься о своих ближайших перспективах", — отметил политик.

Напомним, днем 24 декабря в Киеве на Майдане Независимости началась акция "Кофе на Крещатике", ее организовали противники "еженедельных" протестов Михеила Саакашвили. Участники мероприятия пили горячие напитки, а некоторые угощали присутствующих продукцией торговой марки Roshen.