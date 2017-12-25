Игры Путина. Политолог оценил угрозу существенного обострения на Донбассе

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко считает, что угроза существенного обострения ситуации на Донбассе есть, и она, к сожалению, имеет стабильный характер.

Президент России Владимир Путин "играется конфликтом на востоке Украины в своих отношениях с Западом", рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"Пока у него остается потребность и интерес договориться с западными руководителями, он не пойдет на масштабную войну. Отмечу еще один интересный фактор: летом в России должен состояться Чемпионат мира по футболу", — добавил собеседник.

По его словам, для лидера РФ — это такое же важное событие, как зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году. "А вот что будет после него — вопрос открытый. Я напомню, аннексия Крыма состоялась после сочинской Олимпиады. Но опять-таки все будет зависеть от того, как будут дальше складываться отношения Путина с Западом", — подчеркнул гость.

"Также возможно, что Путин будет ждать, чем завершатся выборы в Украине в 2019 году. И у меня нет сомнений, что российские власти различными способами будет вмешиваться в наш избирательный процесс", — заявил аналитик.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что политически кремлевские начальники не желают расширять захваченную территорию Донбасса, хотят ее покинуть, но на своих условиях, а Владимир Путин сейчас "пытается делать вид царя-миротворца".