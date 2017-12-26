В Германии предложили ЕС строить отношения с Украиной по новой модели

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европейский Союз мог бы начать выстраивать взаимоотношения с Украиной и Турцией, опираясь на новую модель, сформированную по итогам выхода Великобритании из объединения стран (Brexit).

Чиновник считает, что в ближайшие годы украинское и турецкое государство не станут членами ЕС, рассказал он в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, пишет Deutsche Welle.

"Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции… мы должны подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества с ними", — подчеркнул собеседник.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин говорил, что наша страна должна стать членом Евросоюза, чтобы не быть поставщиком аграрной продукции и рабочей силы. По его словам, после введения ЕС безвизового режима для украинцев, государство и дальше будет идти по пути евроинтеграции.