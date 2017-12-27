Гройсман отправил в отставку главу "Укроборонпрома": ищите другую работу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует увольнения генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова за непогашение в срок долгов по зарплате на судостроительных заводах.

Об этом он заявил сегодня, 27 декабря, во время заседания правительства, сообщает ТСН.

"Мы на одном из прошлых заседаний правительства рассматривали вопросы задолженности на судоремонтном заводе "61 коммунар" в Николаеве. Я подписал поручение правительства относительно погашения задолженности перед коллективом руководителю "Укроборонопрому". Контрольный срок — 25 декабря. Сегодня — 27. Задолженность не погашена. Я слышал обратную информацию, что они не могут этого сделать. Я этого не понимаю. Я сегодня подпишу представление на имя президента, а советую руководителю "Укроборонпрома" сегодня уволиться", — заявил Гройсман.

"Больше работать с вами я не буду. Сказано — не сделано. До свидания. Ищите другую работу", — добавил он.

Глава правительства убежден, что новый руководитель найдет путь погашения задолженности перед работниками.

"Надеюсь, президент быстро примет решение", — отметил Гройсман.