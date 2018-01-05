Дело Саакашвили. Экс-главу Одесской ОГА вызвали на новый допрос

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили получил повестку, согласно которой он должен явиться 10 января на 11.00 на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, расположенное по адресу Аскольдов переулок, 3-а.

По словам адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, допрос запланирован в рамках возбужденного против Саакашвили уголовного производства.

Адвокат отметил, что кассационный суд в составе Верховного суда Украине 29 января начнет рассмотрение дела Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко относительно незаконности указа о лишении экс-президента Грузии украинского гражданства, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии суд вынес приговор Саакашвили.