Наконец нашел замену. Порошенко предложил Раде нового главу НБУ

Президент Украины Петр Порошенко 18 января внес на рассмотрение парламента проекты постановлений об увольнении с должности главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и о назначении на вакантную должность Якова Смолия.

Проекты постановлений №7500 и №7501 зарегистрированы в Верховной Раде, сообщается на официальном веб-портале украинского парламента.

Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства.

Напомним, Яков Смолий выполняет обязанности главы НБУ с 11 мая 2017 года в связи с долгосрочным отпуском Валерии Гонтаревой.

Президент 9 месяцев искал замену экс-главе главного банка страны Валерии Гонтаревой, которая подала в отставку еще 10 апреля 2017 года.