Ляшко оконфузился в прямом эфире: назвал вице-премьера "Цицькадзе", видео

Народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко неправильно назвал фамилию вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Иванны Климпуш-Цинцадзе.

В прямом эфире телеканала "112 Украина" народный избранник назвал чиновницу "Цицькадзе".

"Цицькадзе… извините — Цинцадзе", — смеясь, сказал политик.

A post shared by www.tabloid.pravda.com.ua (@tablo_id) on Jan 18, 2018 at 11:39pm PST

Ранее Олег Ляшко в соцсети поздравил с днем рождения своего друга, а также кума Юрия Сухина и выложил фотографию, на котором мужчина целует его в висок. Посмотреть снимок можно здесь.