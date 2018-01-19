Ляшко оконфузился в прямом эфире: назвал вице-премьера "Цицькадзе", видео

Лидер "радикалов" извинился за свою ошибку в фамилии чиновницы.
Народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко неправильно назвал фамилию вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Иванны Климпуш-Цинцадзе.
В прямом эфире телеканала "112 Украина" народный избранник назвал чиновницу "Цицькадзе".
"Цицькадзе… извините — Цинцадзе", — смеясь, сказал политик.
Ранее Олег Ляшко в соцсети поздравил с днем рождения своего друга, а также кума Юрия Сухина и выложил фотографию, на котором мужчина целует его в висок. Посмотреть снимок можно здесь.