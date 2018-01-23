Слова Путина достаточно. В Кремле отреагировали на заявление о "трюке" с военной техникой

В Кремле отреагировали на заявление главы МИД Украины Павла Климкина о "трюке" с военной техникой в аннексированном Крыму.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не считает необходимым направлять Украине какие-либо официальные письменные предложения забрать свою военную технику из полуострова, пишет Интерфакс.

По его мнению, достаточно устного предложения президента России Владимира Путина.

"Мне не известно, были ли какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам, но даже если они не были отправлены, то по большому счету в этом нет необходимости, потому что было озвучено официальное заявление президента Российской Федерации", – заявил он.

"Могут быть официальные документы: главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу", – отметил Песков.

Отвечая на вопрос, означает ли заявление украинской стороны о том, что они не получали официальных предложений вывезти свою военную технику из Крыма, как нежелание забирать ее, Песков призвал не давать собственных трактовок этой ситуации, отмечает агентство.

"Все-таки Киев должен сказать — да или нет", — заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, 11 декабря с предложением вернуть Украине корабли и авиатехнику из Крыма выступил президент РФ Владимир Путин.