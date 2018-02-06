"Безвыходное положение". Эксперт объяснил, почему олигархическая модель сохраняет высокую коррупцию

В Украине олигархическая модель сохраняет высокую коррупцию, способствует выталкиванию трудоспособного населения за границу и не дает возможности провести серьезную модернизацию производств из-за нехватки оборотных средств.

Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата в "Главреде".

"Проблема в том, что наши олигархи оказались в практически безвыходном положении в рамках той модели, которую сами же и создали", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, токсичный имидж олигархов и украинского бизнеса ограничивают доступ к кредитным ресурсам на глобальном рынке.

"Поэтому эта модель оказалась в ситуации ящерицы, которая пожирает свой хвост и, как следствие, пожирает саму себя. Поэтому не стоит вопрос — будет или не будет создан Антикоррупционный суд. Стоит вопрос — в какой промежуток времени он будет создан. Или же наша олигархия совершит кувырок через голову и войдет в союз с прогрессивной частью общества в лице его авангарда — среднего класса —и начнет модернизацию. И тогда появится нормальный работающий суд и другие институты, в которых не будет нужна приставка "антикоррупционный", — добавил Романенко.

Напомним, ранее Романенко оценил возможности Вакарчука и Зеленского стать президентом.