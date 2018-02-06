"Не жесткая резолюция, а холопская челобитная". Политолог раскритиковал заявление Рады по Польше

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук раскритиковал принятое 6 февраля Верховной Радой заявление на польский "антибандеровский" закон, в котором говорится, что в Польше развертываются антиукраинские настроения и создание атмосферы давления и запугивания.

"Принятое Радой заявление об антибандеровском польском законе оказалось на самом деле не жесткой резолюцией уважающего себя государства, а холопской челобитной. Связанной в первую очередь с тем, что никто из голосовавших за нее депутатов не хотел попасть в польский "черный список". Как тот же Вятрович", - отметил Корнейчук на своей странице в соцсети Facebook.

После строчек в документе о нарастании антиукраинских настроений начался какой-то "поток сознания", считает политолог.

"Во-первых, Польша якобы приравнивает действия борцов за независимость Украины в лице украинских националистов к преступлениям советского режима. Так дело ведь в том, что действия этих самых "борцов" поляки и считают преступлениями против Польши. И террористические акты Бандеры, и Волынская резню поляков. Да и вообще всю деятельность ОУН и УПА", - написал Корнейчук, добавив, что коммунистические преступления в Польше рассматриваются отдельно и уже получили свою оценку.

По его мнению, антиукраинские настроения в Польше вызваны засилием украинцев в стране. Корнейчук также подчеркнул, что после призыва к Анджею Дуде ветировать поправки в закон, ни о каких ответных мерах со стороны Украины в документе и речи нет.

"Как и осуждения, к примеру, операции "Висла", которую поляки провели в 1947 году, выселив этнических украинцев в территори Польши в СССР. И что думают о заявлении украинского парламента в Варшаве стало практически сразу ясно, поскольку буквально в течении считанных часов президент Польши Дуда демонстративно подписал антибандеровский закон", - резюмировал политолог.

Напомним, премьер Польши объяснил мотив закона о запрете "бандеровской идеологии".

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятый в Польше закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

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