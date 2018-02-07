Колониальный менталитет. Эксперт рассказал, зачем украинским политикам молитвенный завтрак в Вашингтоне

Молитвенный завтрак в Вашингтоне — это, в первую очередь, благотворительное мероприятие, которое ориентировано на сбор средств на какие-то благие цели, рассказал в комментарии "Главреду" политолог Петр Олещук.

По его мнению, посещение Молитвенного завтрака — это исключительно политический туризм, и кстати, весьма недешевый. Сам по себе факт участия того или иного политика в Молитвенном завтраке не делает его ближе к руководству США, уверен эксперт.

"Эти поездки украинские политики используют, прежде всего, в своих собственных целях. Их логика приблизительно такова: для них главное — увидеть нового руководителя, ему угодить и благодаря этому усилить свое политическое влияние. Это говорит о том, что у нас до сих пор сохраняется колониальный менталитет, и у политической элиты он проявляется наиболее полно", — подчеркнул Олещук.

Он добавил, что в этом году в Вашингтон полетела небольшая украинская делегация. По его мнению, это связано с тем, что политики начинают понимать, что эффективность участия в такого рода мероприятиях — весьма ограниченная.

Напомним, молитвенный завтрак в Вашингтоне состоится в четверг, 8 февраля. По данным СМИ, неофициальная сумма взносов за участие в завтраке колеблется от 10 тысяч до полумиллиона долларов, а украинские политики в минувшем году, по словам источников, жертвовали по 10-25 тысяч долларов.