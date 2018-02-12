Господин Путин, прекратите убивать людей. Порошенко об окончании войны на Донбассе

Оккупированная территория будет сразу интегрирована в Украину, как только Россия заберет свои войска, свои танки, свою артиллерию, систему многоразовых ракетных установок обратно. Для прекращения войны на Донбассе не нужно подписывать новых договоренностей, а достаточно только, чтобы российская сторона выполнила Минские соглашения.

Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко в интервью австрийскому изданию Profil.

"Нам не нужна новая инициатива. Мы просто должны выполнить старые соглашения. В Минских соглашениях очень четко написаны обязательства России: вернуть войска, закрыть границу, соблюдать перемирие и прекратить убийства. После этого мы можем начать политический процесс", — подчеркнул он.

Порошенко уверен, что несмотря на то, что все выглядит очень просто, президент Росси Владимир Путин не будет выполнять свою часть "Минска".

"Путин не сделает ничего позитивного. Я абсолютно уверен, что он не имеет представления о том, что делать с Донбассом. Путин должен просто признать, что это украинская территория и уважать международное право. Пожалуйста, господин Путин, прекратите убивать людей! В Украине и в Сирии, и в других регионах мира!" — сказал Порошенко.

Напомним, в ООН считают войну на Донбассе одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой.