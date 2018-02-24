В России прокомментировали закон о реинтеграции Донбасса: развязал руки "партии войны"

В министерстве иностранных дел России прокомментировали вступивший в силу закон о реинтеграции Донбасса.

Как сообщается на сайте МИД РФ, подписанный президентом Украины 20 февраля закон "окончательно подтвердил" нацеленность украинской власти на силовое решение конфликта на Донбассе.

"24 февраля 2018 года вступил в силу скандальный закон о так называемой реинтеграции Донбасса. Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины", – говорится в сообщении.

В российском МИД считают, что таким образом президент Украины Петр Порошенко "фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны".

"Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата не контролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения", – уверены в РФ.

В ведомстве выразили надежду, что "западные кураторы" могут повлиять на решение Киева и "не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности".

Как известно, 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. По словам главы государства, международных обязательств Украины документ не нарушает.

Напомним, ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о смене формата операции на Донбассе. В частности, речь идет о переходе от антитеррористической операции к операции Объединенных сил.