Джемилев узнал, сколько ядерных боеголовок Россия разместила в Крыму

Народный депутат, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что два источника, несвязанных между собой, сообщили о размещении Россией в захваченном Крыму шести ядерных боеголовок.

Полуостров действительно превратился в военную базу, рассказал политик в эфире "5 канала".

"Для нас самое больное, что при этом нарушается экология. Этот военно-стратегический объект "Таврида", они там все зеленые насаждения вырубают…, памятники культуры, если что-то находят, вывозят в Москву", — отметил собеседник.

Ранее генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко говорил "Главреду", что в Крыму за четыре года аннексии РФ значительно нарастила потенциал всех трех компонентов своей армии.