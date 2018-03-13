Порошенко призвал страны "Большой семерки" не признавать выборы президента РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны, входящие в "Большую семерку", в едином порыве осудить и не признавать выборы российского президента в аннексированном полуострове Крым.

Как сообщается на сайте главы государства, именно с таким обращением он выступил во время встречи с послами Большой семерки (G7) - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Канады.

В частности, Порошенко заявил о срочной необходимости обсуждения российских выборов 18 марта и получить однозначную реакцию стран G7 по непризнанию этих выборов.

"Я хотел бы обсудить российские выборы 18 марта. Это было бы критически важным для нас получить ваше (послов Большой семерки – ред) твердое заявление относительно осуждения и непризнания российских выборов в Крыму", - подытожил Порошенко.



Напомним, ранее президент Украины объяснил, какие выводы из демарша "Газпрома" стоит сделать Евросоюзу и Украине.