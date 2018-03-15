Рада назначила главу и новый состав Счетной палаты

В четверг, 15 марта, Верховная Рада Украины избрала народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Валерия Пацкана председателем Счетной палаты.

Соответствующее решение Рады поддержали 309 народных депутатов.

Кандидатуру Пацкана на должность председателя Счетной палаты, в соответствии с законодательством, внес председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Кроме того, Рада назначила 9 членов Счетной палаты.

За это решение проголосовали 263 народных депутата из 366, зарегистрированных в сессионном зале.

Так, членами Счетной палаты стали Виктор Богун, Андрей Дидык, Ирина Иванова, Андрей Майснер, Василий Неведомый, Цезарь Огонь, Валерий Пацкан, Александр Яременко и Игорь Яремчук.

Напомним, 15 марта Верховная Рада во время заседания назначила и. о. председателя Национального банка Украины Якова Смолия главой регулятора.

Кроме того, нардепы проголосовали за назначение Людмилы Денисовой уполномоченным ВР по правам человека.