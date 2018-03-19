"Нарисованный результат". Порошенко раскритиковал российские "выборы" в Крыму

19 марта 2018, 11:39

Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий, отметил президент.

Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины, сказал Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что проведенные в захваченном РФ Крыму российские президентские "выборы" являются фарсом, ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова.

Проведение российской оккупационной администрацией "выборов" в Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, приводит сайт главы государства слова украинского лидера.

"Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. Очередная же попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал", — отметил Порошенко.

По его словам, "ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова, обнародованные официальные "данные" являются ничем иным, как фальсификацией".

"И, говоря известным российским фразеологизмом, это "филькина грамота". Ее Кремль теперь и будет использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, а против всего мира", — добавил президент.

"Легитимность президентских выборов в РФ и якобы избранного на них кандидата ставится под сомнение не только незаконным проведением голосования во временно оккупированном Крыму. Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей", — подчеркнул глава государства.

"И мы призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России", — заявил украинский лидер.

Напомним, в РФ 18 марта — в день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым, прошли президентские выборы. По данным российского Центризбиркома, побеждает нынешний лидер страны Владимир Путин.

Спикер украинской Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление парламента, в котором международное сообщество призывают не признавать результаты выборов в России из-за голосования в Крыму. Позже высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что объединение государств не признает российские "выборы" на полуострове.

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Россия санкции Украина выборы гибридная война Кремль Петр Порошенко
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