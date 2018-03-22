"Щаз всрет*сь": Савченко дали слово перед голосованием за ее арест

Перед голосованием за снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест, нардепу дали слово.

Начала свое выступление Савченко вполне характерно для себя словами: "Щаз всрет*сь".

После чего Савченко продемонстрировала звезду героя Украины и спросила, что важнее – эта награда или мандат депутат Украины. "Я продолжаю быть героем, – уверена Савченко и добавила: А закончили ли вы красть и начали ли заботиться об Украине?"

По ее словам, украинцы хотят мира и с этой, и с другой стороны линии АТО.

Она обвинила депутатов в том, что за четыре года они ничего не сделали ни для окончания войны, ни для благополучия страны. И намекнула, что "если придется подрывать гранаты в суде, чтобы доказать справедливость" и т.п., то "покушение" на нардепов будет еще не одно.

Также политик еще раз подчеркнула, что она специально говорила на камеру все те слова, которые трактуют как подготовку к теракту, зная, что за ней следят.

Савченко уложилась в 5 минут, хотя по регламенту у нее было в целом 15 минут. Она хотела постоять молча, но спикер Рады Андрей Парубий сказал, что "не будет десятиминутного трагического молчания", и продолжил заседание.

После чего и.о. главы регламентного комитета ВР Павел Пинзеник зачитал представление на снятие неприкосновенности и передачи под арест.

Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ранее Луценко заявил о том, что оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия. Он также подчеркнул, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Сама Савченко заявила о вербовке агентом СБУ.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.