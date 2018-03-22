В сети появилось видео ареста Савченко

В сети появилось видео ареста народного депутата Украины Надежды Савченко и препровождения ее в изолятор СБУ.

Задержание прошло в стенах Верховной Рады сразу после заседания парламента, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Как заявила сестра народного депутата Вера, Надежда Савченко отправлялась в парламент с сумкой вещей для тюрьмы.

После снятия неприкосновенности следователь СБУ зачитал Савченко основание для задержания, вручил памятку о том, что она является подозреваемой, и предложил проехать с ним на машине в управление ведомства для составления протокола о взятии под стражу. Во время сообщения о привлечении к криминальной ответственности Савченко улыбалась.

Она отказалась от поездки на машине и сказала, что хотела бы дойти до СБУ пешком. Следователь согласился. Наручники на народного депутата нее надевать не стали. В итоге Савченко в сопровождении правоохранительных органов, журналистов и поддерживающих ее активистов направилась пешком в управление СБУ.

Как сообщалось, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ранее Луценко заявил о том, что оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия. Он также подчеркнул, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Перед голосованием за снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал видео, подтверждающее, что Надежда Савченко и Владимир Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота.