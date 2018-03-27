Высылка российских дипломатов: сколько дипроссиян остается в Украине

На территории Украины пока что находятся примерно 50 российских дипломатов. Следовательно, после обещанной высылки 13 диппредставителей РФ останется 37 дипломатов.

"Количество российских дипломатов на Украине не менялось с тех пор, как в 2014 году мы отозвали своего посла для проведения консультаций и Россия сделала то же самое", — цитирует телеканал "112 Украина" депутата Верховной рады Украины Ивана Винника.

Депутат уточнил, что Украина и Россия периодически отзывали часть своих дипломатов, однако "в среднем число сотрудников представительств не менялось".

Ранее "Главред" публиковал инфографику, какие страны сколько российских дипломатов выслали. Всего готовятся выслать представителей МИД РФ около 20 стран из-за "дела Скрипаля".

В то же время Австрия отказала Брюсселю в высылке российских дипломатов: "Мы хотим быть строителями моста". Канцлер государства заявил о намерениях стать "мостом" между Востоком и Западом.

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