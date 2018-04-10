Наказать друзей Путина. Главные тезисы встречи Порошенко и Меркель

Сегодня, 10 апреля в Берлине состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Итогом встреч стало обещание главы МИД Германии Хайко Мааса в ближайшее время посетить Украину, обсуждение с с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером необходимость сохранения и ужесточения санкций против России. Также несколько важных тезисов прозвучали на встрече Порошенко с Меркель. "Главред" выбрал самые важные.

Санкции против друзей Путина

Украина присоединится к санкциям Минфина США, которые были введены против крупнейших российских олигархов и сделает их максимально синхронизированными с американскими, заявил Петр Порошенко:

"Несколько дней тому назад я дал поручение СБУ, Кабмину, СНБО подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшее время будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены. Они будут максимально синхронизированы с решением правительства США. Безусловно, в санкционный список попадет Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов"

"Нормандская четверка" без России

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала майскую встречу в немецком Ахене с участием Порошенко и президентом Франции Эммануэлем Макроном:

"Украинский Президент будет в Ахене. Возможно, там будет встреча. Мы об этом говорили. Господин Президент Макрон будет там, и я. Но это, конечно, не будет "нормандский формат", потому что он состоит из четырех, а российского Президента не будет в Ахене. Мы втроем обменяемся мнениями относительно дальнейших шагов, но это нельзя называть "нормандским форматом"

Судьба "Северного потока-2"

Меркель заявила, что будущее "Северного потока-2" невозможно без ясности в вопросе транзита газа через украинскую газотранспортную систему.

"Правильно, и я вчера сказала об этом в телефонном разговоре с российским президентом (Владимиром Путиным), что невозможно, что из-за "Северного потока-2" Украина потеряет значение как страна-транзитер газа… Я ясно указала, что проект "Северный поток-2" без создания у нас ясности о будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен"

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Полномочия миротворцев ООН

Президент Украины заявил, что миротворческая миссия ООН должна иметь возможность разоружать боевиков и защитить гражданское население на Донбассе.

"Мы надеемся, что совместные предложения, которые выдвигают Франция, Германия, Украина и США по проекту решения Совбеза ООН о введении миротворческой миссия, которая будет не эскортом для наблюдателей ОБСЕ, а будет полноценной, полномасштабной, которая сможет разоружать незаконные вооруженные формирования, защитить людей, живущих на оккупированных территориях, и приблизить вопросы безопасности кондиции для начала политического процесса местных выборов"



"Ихтамнет" не работает

Порошенко отметил, что Россия утратила доверие в мире к своим заявлениям.

"Лозунг РФ "их там нет" больше не проходит нигде в мире, потому что этому никто не верит. И 23 российских солдата и офицера, которые находятся в украинских тюрьмах, — это доказательства присутствия РФ"

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