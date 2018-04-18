Рабинович рассказал, почему украинцы уезжают из страны

18 апреля 2018, 11:22

Украинцы всегда хотели иметь свое маленькое дело, но власти им не дают, заявил политик.

Все больше наших граждан уезжают за границу не потому что они не любят Украину, а потому что они не готовы мириться с катастрофической ситуацией, до которой власти довели страну. Такое мнение выразил народный депутат, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Когда все так радовались безвизу, я вам рассказал, чем все это кончится. Сегодня мы это имеем, и мы должны понимать, что так просто остановить поток эмиграции не получится. Украина сейчас непривлекательна для лучших специалистов: врачей, инженеров, программистов и т. д., и они продолжают уезжать. Все больше и больше людей ищут свою судьбу за границей не потому что они не любят Украину, а потому что они ненавидят ту катастрофическую ситуацию, которую власти создали в стране. Ведь под крики "ура!" вы сделали нашу страну еле-еле "выживаемой" для людей. Здесь человек должен не просто крутиться, как раньше, – он должен извиваться, пищать, я не знаю, что еще делать. Человека здесь лишили возможности развиваться", – возмутился политик.

Парламентарий отметил, что украинцы вполне могли бы сами наладить ситуацию в стране без сомнительной помощи западных партнеров, однако для этого власти должны создать нормальные условия.

"Меня задевает больше всего такой момент: украинцы вполне в состоянии сами поднять страну, нам никто не нужен. Просто дайте возможность среднему, малому бизнесу работать без налогов, дайте возможность как во всех странах мира малому и среднему бизнесу спокойно получить нормальный кредит на развитие в банке и создать свою пекарню, столовую, торговую точку, ферму... Украинцы всегда хотели иметь свое маленькое дело, но власти им не дают. Их обкладывают налогами, проверяющими, банковскими процентами. Что остается украинцам? – только уезжать за границу!" – констатировал лидер партии "За життя".

По его мнению, при нынешней власти переломить тенденцию массовой эмиграции невозможно, однако это станет одной из главных задач новой власти после выборов.

"Для того чтобы человек хотел жить в стране, ему важно видеть, что его дети могут нормально жить, учиться, работать. Но при нынешней власти и той ситуации, в которую она загнала Украину, это невозможно. Потому, если ничего не поменять, нормальные люди продолжат уезжать из страны. И мне лично очень хочется, чтобы эту Раду как можно скорее переизбрали, и потом мы построили такую Украину, чтобы в ней была возможность жить и процветать, чтобы в ней хотелось оставаться", – заявил Вадим Рабинович.

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