Эксперт рассказал о главном союзнике Кремля в Украине

Самой большой "пятой колонной" Кремля в Украине является Русская православная церковь, частью которой является Украинская православная церковь Московского патриархата.

"Возможности россиян сейчас влиять внутри Украины намного меньше, чем это было раньше. Я бы сказал, что самая большая "пятая колонна" — это РПЦ в Украине. Потому что это не церковь, это - часть российского правительства", — заявил научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Университета Джона Хопкинса (США) Тарас Кузьо.

Он убежден, что кроме русской церкви, в Украине нет других влиятельных пророссийских факторов.

Эксперт подчеркнул, что Кремль, не одержав победы на Донбассе, будет пытаться расшатывать ситуацию в Украине изнутри, пишет "Укринформ".

"Ситуация в Украине иная, чем в Приднестровье, Абхазии или Южной Осетии, потому что там российская армия выиграла войну, молдаване и грузины проиграли. На Донбассе украинцы не проиграли, россияне не выиграли. В 2014 году Путин не хотел Донбасс, он хотел Харьков и Одессу и дальше, но это не удалось. И сейчас конфликт продолжается, он не заморожен", — сказал Кузьо.

По его мнению, от Путина можно ожидать всего, "ведь это социопат, больной человек, и последний пример этому — дело Скрипаля".

"Но как Россия не смогла выиграть войну в 2014 году, то и сегодня точно не сможет. Но она будет пытаться что-то пробовать через какие-то внутренние беспорядки", — считает эксперт.

Говоря о перспективах мирного урегулирования на Донбассе, научный сотрудник американского аналитического центра отметил: "Я не большой оптимист, что Кремль пойдет на мирное урегулирование. Было бы очень хорошо, если бы миротворческие силы пришли на Донбассе и стали на границе, а не только на линии соприкосновения. Стоять на линии конфликта — это создать замороженный конфликт, стоять на границе означает, что "ДНР" и "ЛНР" — уже все, конец, без российской поддержки они иссякнут. И поэтому я не знаю, ли Путин на это пойдет".

В то же время, Кузьо отметил, что санкции Запада, и прежде всего последние санкции США, очень сильно влияют на экономическую и финансовую сферу РФ, "на благосостояние бояр вокруг царя-Путина", и их усиление может привести к тому, что "Кремль откажется от Донбасса".

Напомним, ранее российский политолог объяснил, кто придет к власти после Путина.