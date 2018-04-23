НАБУ подозревает советника Порошенко в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро подозревает советника президента Петра Порошенко, бывшего главу Государственной пограничной службы Виктора Назаренко в незаконном обогащении и начало уголовное производство.

Дело было открыто 13 мая 2017, в его рамках детективы НАБУ просили суд предоставить доступ к вещам и документам, которые содержат, в частности, охраняемую законом тайну, пишет "Украинская правда" со ссылкой на материалы Соломенского райсуда Киева.

По данным издания, детективы хотели, в том числе получить сведения о движении средств по банковскому счету одного из подставных лиц, все платежные поручения о внесении наличных на счет и получении наличных.

"Согласно материалам ходатайства, в 2015-2016 годах экс-глава Госпогранслужбы на себя и членов своей семьи оформил ряд объектов недвижимости, общая рыночная стоимость которых составляет около 17,5 миллиона гривень", — отмечается в материале.

Напомним, в конце июля 2017 года Виктор Назаренко написал заявление на увольнение с должности главы Госпогранслужбы "по состоянию здоровья", Петр Порошенко удовлетворил документ. Позже бывший председатель ведомства стал советником украинского лидера.

До увольнения СМИ писали, что семья Назаренко владеет транспортными средствами, общая стоимость которых превышает пять миллионов гривень, но в своей декларации он не указал ни одного авто.

Читайте наши новости в Telegram