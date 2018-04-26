Президентский рейтинг: у Тимошенко появился неожиданный конкурент — опрос

За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 9% среди всех респондентов.
В случае проведения президентских выборов в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы отдали бы за кандидатуру лидера "Батьківщины" Юлии Тимошенко.
Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".
За Тимошенко готовы проголосовать 9% среди всех респондентов, Гриценко поддерживают 7% респондентов, Бойко, Вакарчука и Зеленского — по 6%, Порошенко и Ляшко — около 5%. При этом за "другого кандидата" готовы проголосовать 11%, а еще треть избирателей не определилась или не имеет намерения голосовать.
В то же время среди тех, кто уже определился и собирается идти на выборы, голоса распределились следующим образом:
Юлия Тимошенко — 14%,
Анатолий Гриценко — 10,9%,
Юрий Бойко — 9,4%,
Петр Порошенко — 9,3%,
Святослав Вакарчук — 9,2%,
Олег Ляшко — 8,4%,
Владимир Зеленский — 8,3%.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко уступил Тимошенко в президентском рейтинге.