Яценюк: Порошенко пора внести изменения в Конституцию, иначе это сделают за него

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк очертил два пути реализации конституционных изменений: первый - приведение действующего законодательства Украины в соответствие с действующей Конституцией; второй - президенту возглавить этот процесс публично и политически взять на себя лидерство .

"Украинскую Конституцию меняли дважды вследствие революций", - сказал Арсений Яценюк в интервью журналу "Фокус": "Революции происходили из-за несовершенства системы государственной власти, через тяготение к авторитаризму, узурпации и несправедливости. Так было в 2004 году, так было в 2014 году. Может, в этот раз без революции Конституцию поменяем, наведем порядок в системе государственного управления?"

Отвечая на вопрос о механизмах реализации конституционных перемен, Арсений Яценюк подчеркнул, что первый вариант - это приведение действующего законодательства Украины в соответствие с действующей Конституцией.

"У нас подготовлены изменения в два кодекса и 45 законов. Есть решение Конституционного Суда, где четко предусмотрено, что полномочия президента выписаны исключительно в рамках статьи 106 Основного Закона. Также есть проект закона о президенте Украины с прописанным порядком импичмента. Регистрируем их, 226 депутатов голосуют "за", президент подписывает - это и будет первый шаг", - пояснил он.

"Но есть второй вариант, наиболее правильный. Я советую Президенту Порошенко возглавить процесс комплексных изменений Конституции. Это надо делать до завершения текущей сессии", - сказал лидер "Народного фронта".

Цель этих изменений, по его словам, - чтобы люди четко знали, кто за что в стране отвечает "и что бывает, если человек не выполняет свои конституционные полномочия": "Если это президент - то есть механизм импичмента. Если это правительство - то механизм отставки. Если это парламент - то механизм досрочных выборов. Ни одна политическая фигура не имеет права получить полную монополию на власть в стране. Потому что каждая монополия завершалась в Украине революцией".

Отвечая на вопрос, может ли президент решиться на существенное ограничение своих полномочий, лидер "Народного фронта" подчеркнул: "Тот, кто рассматривает свои полномочия с точки зрения своего сегодняшнего кресла, всегда проигрывает. Я советовал Порошенко возглавить этот процесс публично и политически взять на себя лидерство. Сейчас решение за ним".

"Но могут сложиться обстоятельства, когда это решение будет приниматься без Президента Порошенко. Для внесения изменений в Конституцию необходима инициатива 150 народных депутатов. После этого - голосование за закон 226 парламентариев", - пояснил он.

"Конечно, это политический конфликт и кризис, против чего я выступал последние два года. Но я считаю, что Порошенко необходимо обнародовать четкую стратегию управления политической, экономической, социальной системой страны как на ближайшие 11 месяцев, так и на следующие 5 лет. Если, конечно, он хочет выиграть выборы", - сказал Арсений Яценюк.

