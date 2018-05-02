Выборы-2019 невозможно будет провести в ОРДЛО - Яценюк

Лидер Народного фронта выразил убеждение, что один из гибридных планов восстановления влияния России – это увеличение ее политического присутствия в высшем законодательном органе страны".

В интервью журналу "Фокус" Арсений Яценюк отметил, что Путин очень много раз просчитывался в отношении Украины: "Он ожидал, что мы не выстоим весной 2014 года, проиграем на выборах, ждал распада коалиции, скандалов в украинской власти, дефолта, думал, что мы замерзнем и т. д.", передает пресс-служба Народного фронта.

"Сейчас, думаю, его план лежит в плоскости массированной информационной агрессии против Украины, подкупа политических деятелей, политических партий и экспертов, расширения гибридной войны против нашей страны и раскола Запада", - сказал он.

"Власть заслуживает критики, это правда. Но кампания против власти превращается в борьбу против ценностей западного мира и ценностей свободной Украины", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Он выразил убеждение, что один из гибридных планов восстановления влияния России – это увеличение ее политического присутствия в высшем законодательном органе страны", в том числе через расширение электоральной базы для пророссийских сил. Отвечая на вопрос о возможности проведения выборов на территории ОРДЛО, Арсений Яценюк подчеркнул: "Если речь идет о местных выборах, то, конечно, эти выборы должны быть проведены. Но на условиях доступа всех партий, СМИ, при политической конкуренции и по украинским законам".

"Что же касается парламентских и президентских выборов, то я не вижу перспективы для участия населения этих территорий в голосовании в 2019 году", - сказал лидер "Народного фронта".