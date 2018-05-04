"Личная война с Порошенко". Политолог объяснил, зачем создан ролик с Тимошенко ко Дню кондитера

4 мая 2018, 15:25

Эффект видео зависит от того, как отреагирует на него "противник", отметил Небоженко.

Ролик ко Дню кондитера с Юлией Тимошенко создан, чтобы задеть Петра Порошенко, полагает эксперт

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что видеоролик с лидером "Батьківщини", народным депутатом Юлией Тимошенко ко Дню кондитера (отмечается 3 мая) был создан специально, чтобы задеть как-то президента Петра Порошенко.

Финальные слова народной избранницы в ролике свидетельствуют о личной войне между ней и главой государства, рассказал эксперт в комментарии "Главреду".

"Я рассматриваю такой шаг Юлии Владимировны не с точки зрения политики, а с точки зрения политтехнологии, и могу сказать, что, если это будет "одиночный выстрел", то это будет очень неудачным ходом. Ведь Тимошенко всегда гордилась тем, что она — серьезный политик, а тут вдруг она появилась перед камерами с сырниками…", — отметил он.

По словам собеседника, "если это будет серия роликов по организации имиджа (например, сегодня она сырники жарит, завтра рыбу ловит, послезавтра общается с молодежью или еще что-то делает), то это будет интересно".

"В целом, это — обычное пиар-мероприятие. Подобные вещи свойственны избирательной кампании. В любом случае, Тимошенко добилась огромного внимания СМИ — просто "сумасшедший успех" ролика", — добавил социолог.

"К примеру, перед этим чеченцы избили Мустафу Найема (нардеп — Ред.), но об этом уже все забыли, хоть пусть еще раз бьют... А тут — ролик Тимошенко, и у него "сумасшедший успех", — подчеркнул Небоженко.

Теперь "единственное, что остается Порошенко, так это повторить ход". "Например, приготовить на камеру французский шоколад… Представьте, вот выйдет он на "5 канал" и начнет готовить... Ему очень пойдет — ведь Порошенко весьма импозантный мужчина", — сказал политолог.

"То есть эффект ролика Тимошенко зависит от того, как отреагирует на него "противник". По сути, я думаю, весь этот ролик Тимошенко якобы ко Дню кондитера был создан специально, чтобы задеть как-то Порошенко. Если видео его заденет, это будет значить, что Тимошенко достигла своей цели. А если нет, то сложно сказать, чего она этим добьется…", — заявил он.

"Лично я не испытываю никакого восторга от этого видео. Это просто свидетельство начала избирательной кампании. Думаю, идею подхватят и другие, и скоро мы увидим в фартуке, если не Порошенко, то точно Ляшко (нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — Ред.) или Турчинова (секретарь СНБО Александр Турчинов — Ред.)", — полагает эксперт.

"А если вспомнить финальные слова Тимошенко в этом видео: "Учитывая, что сегодня День кондитера, я хочу поздравить одного очень известного политика с этим славным праздником и напомнить ему, что ему время возвращаться в профессию", то, в принципе, ради этих слов и делался ролик", — отметил аналитик.

"Это — личная война между Порошенко и Тимошенко, причем откровенная. Это не "черный пиар". Это — несколько необычный ход и своего рода намек на то, что Порошенко пора "подвинуться", — заявил Небоженко.

"Нужно смотреть, каким будет следующий шаг. То ли Порошенко наденет колпак повара и начинает варить шоколад, от которого будут облизываться все дети Украины, приговаривая, что каждый должен заниматься своим делом… То ли Тимошенко будет и дальше продолжать эту серию роликов… Пока не ясно", — подчеркнул собеседник.

Социолог считает, что "Ляшко точно подхватит эту идею и начнет рассказывать, как доить коров или что-то еще". "Видимо, такой будет мода в новой президентской кампании. Посмотрим, приживется она или нет", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко по случаю Дня кондитера записала видеоурок по приготовлению сырников — политик примерила на себя образ кулинарного блогера и потроллила Петра Порошенко. Посмотреть видео можно здесь.

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Петр Порошенко Юлия Тимошенко видеоролик Виктор Небоженко Мустафа Найем День кондитера
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