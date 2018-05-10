Кабмин утвердил бренд "Ukraine NOW UA" для популяризации Украины в мире, фото

Кабинет министров на заседании в четверг, 10 мая, утвердил бренд Украины "Ukraine NOW ua" ("Украина сейчас") для популяризации страны в мире.

"Команда Правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда "Украина Сейчас". Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он поблагодарил разработчиков, добавив, что бренд должен быть эффективным для разных аудиторий. На сайте Кабмина также отмечается, что логотип разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но и как наклейки на любые вещи – от туристических сумок до автобусов и самолетов.

Также разработано мобильное приложение, которое поможет иностранцам познакомиться с Украиной. На основе бренда будет разработан модульный бренд-бук, который станет своего рода единым голосом Украины по всему миру.

Госсекретарь Мининфорполитики Артем Биденко уточнил, что разработка бренда длилась почти год, а помогали его разрабатывать эксперты из Великобритании. Теперь в Мининформполитики должны зарегистрировать бренд и его логотип. Стоимость его разработки на данный момент неизвестна.

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