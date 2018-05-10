Встреча Порошенко с Путиным, Европа без защиты США: Главные тезисы встречи Порошенко, Меркель и Макрона

Руководители Украины, Германии и Франции Петр Порошенко, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретились в четверг, 10 мая, в немецком Ахене, где обсудили ряд важных вопросов, сделали несколько резонансных заявлений и договорились о времени и месте новой встречи.

"Главред" публикует ключевые тезисы политиков, прозвучавшие после встречи "нормандской тройки".

Встреча Порошенко с Путиным

Встреча глав государств в "нормандском формате" может состояться в ближайшее время, заявил Петр Порошенко:

"18 и 23 мая состоятся встречи с Путиным у Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Мы чётко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание нормандского формата. Наиболее вероятно, что встреча состоится в Париже"

Европа больше не рассчитывает на США

Ангела Меркель отметила, что Старый свет больше не рассчитывает на Вашингтон в вопросах, которые касаются европейской безопасности. На такую оценку канцлера Германии сподвиг выход США из соглашения по ядерной сделке с Ираном:

"Ушли времена, когда США просто защищали нас. Европа должна взять свою судьбу в свои руки, в этом и заключается наша задача на будущее"

Россия и проект резолюции Совбеза ООН

Москве необходимо поддержать, с учетом Минских договоренностей, проект ООН по вводу миротворческой миссии на Донбасс, заявил Порошенко:

"Мы четко заявляем, что россияне должны поддержать проект резолюции, где была бы четко зафиксирована "дорожная карта" с учетом Минских договоренностей и с учетом миротворцев, и это должно быть включено в решение Совета безопасности ООН. Это для нас абсолютно ключевая позиция"

Волкер приедет в Украину

Порошенко уточнил, что спепредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер посетит Донбасс 14 мая:

"В понедельник мы ждем Курта Волкера, который является координатором со стороны Госдепартамента США. Мы четко подчеркиваем, что Россия должна поддержать проект резолюции, где была бы четко имплементирована дорожная карта с учетом минских договоренностей и миротворцев. Это должно быть включено в решение Совбеза ООН. Это для нас абсолютно ключевая позиция"

Новые санцкии

Также Порошенко пообещал, что Россию ожидают новые европейские санкции за аннексию Крыма.

"Очень подробно обговорили политику санкций. Санкции должны быть продолжены. Будут введены новые дополнительные санкции против тех, принимал участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму"