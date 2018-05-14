Тимошенко призвала Раду отреагировать на коррупцию в "Нафтогазе"

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает парламент создать Временную следственную комиссию относительно проверки законности расходования средств, которые государство получает от граждан за газ. Об этом она заявила на брифинге по итогам заседания Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов, передает пресс-служба Батькивщины.

"НАК "Нафтогаз" подал свой финансовый план в правительство и объявил новые параметры уничтожения украинцев". Так, в этом финансовом плане предложено с 1 июня повысить цены на газ для людей на 60% (до 11 тыс. грн за тыс. куб. м), а потом осенью – еще на 5%. Это убийство украинских семей! Куда пойдут эти деньги и кто будет ими пользоваться?" – возмутилась политик.

Она также отметила: компания "Нафтогаз", которая ничего не делает, не добывает и транспортирует газ, "заработала" почти 40 млрд грн чистой прибыли за счет украинских семей. "А это половина оборонного бюджета страны! И эти деньги просто ушли в оффшоры", – отметила лидер "Батькивщины".

По словам Юлии Тимошенко, эти средства не направляются на модернизацию газотранспортной системы, которую сегодня пытаются передать в управление международным транснациональным мошенникам.

Она уверена, что президент Петр Порошенко так же задействован в этой схеме. Кроме того, по словам председателя партии, правительство планирует уменьшить на 20% количество граждан, которые получаю субсидии: "Это сознательное убийство украинцев".

Тимошенко призвала Верховную Раду срочно принять проект постановления о создании Временной следственной комиссии относительно проверки законности расходования средств, которые государство получает от граждан от уплаты за газ, который зарегистрирован еще три года назад. По убеждению политика, указанная комиссия не создается, потому что такую команду прямо дает президент, который заинтересован в газовой коррупции. Тестом для парламента и спикера Андрея Парубия именно и станет первоочередное рассмотрение вопроса о ВСК.

"Парламент должен показать: он коррупционным группировкам, которое является соучастником всех преступлений, или нет", – заявила она. К тому же лидер "Батькивщины" отметила, что лично готова возглавить такую ВСК, чтобы показать, как на коррупционных сделках в газовой отрасли власть обирает украинские семьи.