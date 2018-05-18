"Теперь можно будет интегрироваться в ЕС по частям": соцсети о новом законе о трансплантологии

17 мая Рада одобрила закон о пересадке органов.

Документ предписывает, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо вправе предоставить письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после определения его состояния как необратимой смерти.

Если при жизни умерший не решил, отдавать или не отдавать свои органы, то за него решение могут принять близкие.

Позднее народный депутат Украины и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья Ольга Богомолец объяснила, как будет работать закон о трансплантации.

"Теперь каждый, кто потребует пересадки органа, сможет получить необходимую операцию под контролем государства и за счет государства, а также получить шанс на вторую жизнь", – заявила политик.

Однако далеко не все пользователи соцсетей разделяют радужные надежды народных избранников. Люди отмечают, что "сама идея трансплантологии очень необходима. Но в законе много лазеек для злоупотребления".

Кто-то подходит к вопросу с юмором. "Приятно осознавать, что с новым законом о трансплантологии я получила больше власти над телом мужа", – пишет Алена Коваль.

Кто-то напоминает, что наши больницы просто не готовы к таким операциям: "Какая трансплантология может быть? У нас в больницах ГОСударственных (не говорю за частные там, немного по-другому) не могут усовершенствовать, чтобы кровь с пальца взять с чистого инструмента и тотальная экономия на перчатки, бахилы и т.д. О чем вообще тогда говорить? Трансплантология – это уже другой совершенно уровень, наши отделения пока к этому совершенно не готовы!"

Нынешний режим уже окрестили "режимом мародеров и потрошителей".

Ирина Сальникова считает, что "теперь любая шарашкина контора может заниматься этим. В условиях кризиса власти и органов правопорядка, да просто кризиса личности, которая повально происходит на Украине, любого мало-мальски здорового человека могут разобрать на органы".

И добавляет: "Сейчас, когда тут в стране применяют принципы окон Овертона, я не удивлюсь если однажды я увижу заголовки, в которых будет говорится, что добрая мама дала(продала) на растерзание кого-нибудь из семьи, чтобы прокормить других. Может сгущаю, но вполне допускаю, слушая новости с просторов Незалежной. Сейчас война. И трансплантология – идеальное средство для заработать бабла. И депутаты, которые практически проголосовали единогласно, этому подтверждение. Каждый из них хочет поучаствовать в этом гешефте на крови".

Сальникова также расписала суть нового закона: "Старый украинский закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов", принятый еще в 1999 году, разрешал заниматься трансплантацией только государственным медицинским учреждениям. Новый же закон разрешает изымать органы любым организациям, в том числе и частным. То есть отменил монополию государства на трансплантацию органов и предоставил это право всем учреждениям вне зависимости от формы собственности. Причем, даже не аккредитованным "в порядке, определенным Кабинетом Министров Украины". Что противоречит, кстати, части пятой статьи 16 Основ законодательства Украины о здравоохранении.

И это еще не все. В "новом" законе заменили определение термина "смерть мозга". Теперь это – полная и необратимая потеря головным мозгом человека всех его функций, которая "регистрируется на фоне работающего сердца и принудительной вентиляции легких". Понятно? Регистрируется смерть мозга – кстати, не совсем понятно, как именно – а сердце и легкие продолжают работать! И этот парадокс никого не смущает. Потому что можно изъять органы у еще живого человека! Ведь раньше смерть мозга означала полную и необратимую потерю всех его функций. В том числе, функций по управлению организмом. А если сердце еще работает, то, получается, мозг еще не умер?

Вообще-то все эти тонкости должен определять квалифицированный специалист. Эксперт. Но и здесь те, кто "ваял" новый закон, вышли из положения – новый закон существенно облегчил саму процедуру изъятия органов у умершего человека. Из новой редакции исключили фразу "анатомические материалы у умершего донора для трансплантации и (или) изготовления биоимплантатов берутся с разрешения ... судебно-медицинского эксперта". То есть, достаточно родственников или иных представителей!"

Прошелся по новому закону и оппозиционный журналист Анатолий Шарий, резюмировав, что такой закон Украине нужен – но "это государство очень опасно в плане всего, что касается человеческой жизни, пересадки органов и т.д.". "Я знаю, что надо что-то делать, но я не знаю – как", – признал он, анализируя новый закон.