Портников назвал главную ошибку Порошенко на посту президента

Украинский журналист и телеведущий Виталий Портников назвал главную ошибку президента Петра Порошенко на президентском посту.

Своим мнением он поделился в ходе чата на "Главреде", отвечая на вопрос, почему социологические опросы показывают чрезвычайно низкий рейтинг главы государства, особенно среди тех людей, которые стояли на Майдане.

"Я считаю главной ошибкой президента его неспособность удержать единство внутри сил Майдана после 2014 года, фактически попустительство со стороны президентской администрации действиям популистских безответственных сил, создание их усилиями с помощью олигархических телевизионных каналов негативного образа государства и власти в глазах огромного количества людей", - отметил Портников.

Журналист добавил, что президент сегодня расплачивается за эти ошибки вместе с обществом.

"А общество [расплачивается] за свою абсолютную неспособность взять на себя ответственность за государственное строительство, разделить государство и власть, осознать, что процесс изменений - это долгий процесс, а победа на Майдане - учитывая еще и военные испытания - только шанс к изменениям в стране", - сказал он.

По словам Портникова, шанс на изменения, которые получила Украина после Майдана, может остаться неиспользованным.

"Когда я говорю о 20-25 годах, которые нужны для изменений, я говорю про оптимистичный сценарий. Пессимистический сценарий - крах украинской государственности, превращение Украины в российскую провинцию - также не исключается. Все предпосылки для этого также существуют. И не я, а украинский народ будет делать выбор в ту или иную сторону. А в своей истории народ ошибался неоднократно", - резюмировал эксперт.