Санкционный список Киева пополнился сайтами РИА Новости Украина и МИА "Россия сегодня"

Президент Украины Петр Порошенко включил в обновленный санкционный список сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы державы.

Теперь украинским провайдерам предстоит заблокировать доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua.

Напомним, в начале мая Порошенко анонсировал введение новых санкций против российских предпринимателей. Данные санкции будут аналогичны мерам, предпринятым США. Кроме того, Киев продлит санкции, введенные ранее.

Также СМИ узнали о новых санкциях против России из-за выборов в Крыму. Расширение санкционного списка было намечено на середину мая.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты пока что не станут вводить новые санкции в отношении России. Штаты подождут с этим делом, пока Москва этого действительно заслужит.

Как сообщалось, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

17 мая в Херсоне городской суд арестовал на два месяца руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.