Климкин рассказал, как Россию можно заставить дать добро на введение миротворцев на Донбасс

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Российскую Федерацию можно заставить согласиться на развертывание миротворческой миссии на Донбассе только путем увеличения давления на нее.

Сейчас начинается не только политическое и санкционное давление, а и моральное, рассказал чиновник в американском Нью-Йорке в кулуарах штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, сообщает "Радио Свобода".

"Все поняли, откуда пришел тот "Бук", который сбил малазийский самолет. Это ответственность не только военная или политическая России — это уже ответственность моральная. И мы работаем над тем, чтобы доказать ответственность России — как страны — за сбитие этого самолета", — отметил глава МИДа.

По словам Климкина, у властей Украины есть общее видение с европейскими партнерами относительно "дорожной карты" и формата миротворческой миссии на Донбассе.

"Как он должен выглядеть? Это сначала установление реальной безопасности — чтобы не стреляли. Потом миротворцы и международная администрация получают контроль над оккупированным Донбассом — чтобы там прекратили существовать эти оккупационные администрации. И только потом — реальная подготовка к выборам", — объяснил чиновник.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.