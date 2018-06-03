Порошенко рассказал, когда может быть принято решение о предоставлении автокефалии УПЦ

Положительное решение синода Вселенского патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви может быть принято до 1030 годовщины Крещения Руси.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время участия в молитве за мир в Украине вместе с украинской общиной Испании, которая состоялась в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде, сообщает пресс-служба президента.

"Победа — это не только освобождение украинской земли. Победа — это когда впервые более чем за 300 лет в Украине появился реальный шанс создать Единую поместную православную и главное - украинскую церковь", — сказал он.

"И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот Томос", — добавил Порошенко.

Президент напомнил, что обратился к патриарху Варфоломею сразу же после Пасхи, 9 апреля, во время своего визита в Стамбул.

Он отметил, что во время встречи со Вселенским патриархом отмечалось: "Если будет обращение президента, если это обращение будет поддержано всей Верховной Радой Украины, если будет обращение украинских иерархов — синод Вселенского патриархата готов будет предоставить нам Томос об автокефалии".

День Крещения Киевской Руси отмечается в Украине 28 июля. В этом году будет отмечаться 1030-летие крещения Киевской Руси.

Ранее в УПЦ МП сделали заявление о предоставлении автокефалии. Там настаивают, что автокефальный статус "имеет чисто технический церковный характер".

Напомним, по причине разногласий дату рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Синоде Константинопольского патриархата перенесли на июнь.

Как сообщалось, УПЦ КП обвинила Россию в намеренном противодействии получению автокефалии.