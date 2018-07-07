"Только дипломатия": Гриценко рассказал о своем плане возвращения Донбасса и Крыма

Разработанный лидером оппозиционной политической партии "Гражданская позиция", экс-министром обороны Украины Анатолием Гриценко план возвращения под руку Украины Донбасса и Крыма включает в себя исключительно дипломатические методы без применения силы и эскалации конфликта.

Об этом заявил сам Гриценко в интервью LB.ua.

"Наш план не предусматривает каких-либо действий силового характера по отвоеванию Крыма, или Донбасса, только дипломатия. Я вам скажу, если Украина выбрала бы президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится", - заявил Гриценко.

Так же оппозиционный политик рассказал, что именно включает в себя его план.

"Есть этапы. Продолжительность - 3-5 лет. Там есть приоритеты. Один из них - это перекрытие границы, сейчас не контролируемой нами. Потому что без этих условий никакие миротворцы не придут. И это уже не только наше требование, а всех, кто потенциально должен направить своих солдат. Чтобы они не погибали, надо перекрыть границу... В этом пакете есть и разминирование, и восстановление силы украинского закона, украинской гривны. На заключительном этапе - выборы. До этого - проведение амнистии, расформирование воинских формирований. Расформирования всех "Нацбанков", "министерств", "парламентов" и др.", - рассказал Гриценко.

По его словам, в ближайшее время этот план реализовать нельзя в силу двух причин - близости выборов и недоверия к нынешней украинской власти.

"Это комплексный план. Почему его не реализуют? По двум причинам. Первая - план рассчитан на 3-5 лет и не будут [его] согласовывать с властью, которой осталось меньше года. Вторая причина - это неспособность украинской власти держать слово. Не только перед своими гражданами, но и перед партнерами. Поэтому при действующем президенте этот план не запустят", - заявил экс-министр обороны.

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Напомним, ранее лидер украинской партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко рассказал о закрытой международной рабочей группе, якобы созданной для разработки плана по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса.