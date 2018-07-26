Задушить украинские порты. Эксперты рассказали, зачем России гибридная блокада Азовского моря

Для усиления Черноморского флота Россия наращивает число военных и перебрасывает с Каспия небольшие военные корабли.

По мнению экспертов, главной целью агрессора является желание заблокировать украинские порты на Азове (в Мариуполе и Бердянске), при этом используется не классическая, а гибридная блокада, говорится в сюжете ТСН.

В то же время российские пограничники открыто охотятся на украинских рыбаков на Азове.

Как подчеркнул руководитель центра оборонных реформ Александр Данилюк, Украина должна начать говорить, что Россия начала агрессию и с моря: "И это может привести к полному блокированию портов Азовского моря".

В этой связи в украинских портовых городах может взорваться недовольство, а российские спецслужбы умеют раздувать такие конфликты, поэтому Украине следует немедленно усиливать военное присутствие на Азове.

"Есть артиллерийские катера проекта "Шмель". Подобные катера Россия буквально месяц назад перебросила из Каспийского моря в Керчь для охраны Керченского пролива и в целом региона. Мы так же могли бы их перекинуть с морской охраны с Дуная на Азов. Их также можно транспортировать по суше", — рассказал председатель правления украинского милитарного центра Тарас Чмут.

По мнению экспертов Россия хочет показать свою силу в Азове, так же, как и на Донбассе, и тогда ситуация изменится — она сможет требовать больше уступок на переговорах. Специалисты предполагают, что целью игры мускулами является попытка склонить Киев к возобновлению поставок воды в аннексированный Крым.

Напомним, ранее стало известно число задержанных РФ судов в Азовском море.

В свою очередь президент Петр Порошенко не исключил вероятность, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе, а также военную операцию в Азовском море.