В НФ ответили на заявление госсекретаря США о непризнании аннексии Крыма

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк приветствовал заявление госсекретаря США Майка Помпео относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Эта однозначная позиция, как и преданность территориальной целостности Украины, будут оставаться незыблемыми", - подчеркнул Яценюк.

Лидер "Народного фронта" провел параллель между этим заявлением и непризнанием США захвата Балтийских государств, которое совершил Советский Союз в 1940 году.

"Пусть через десятилетия, но справедливость была восстановлена. Справедливость над агрессором неизбежно будет торжествовать и в этот раз", - добавил Яценюк. Ранее Госдеп США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.