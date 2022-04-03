"Бучанская резня": в Европе шокированы зверствами российских войск под Киевом

В Европе шокированы зверствами российских войск под Киевом / скриншот

Президент Евросоюза Шарль Мишель запустил хештег "Бучанская резня" и анонсировал новые санкции против РФ.

Также политик обещает поддержку со стороны Евросоюза в преследовании за военные преступления, совершенные армией оккупанта на территории Киевской области.

"Шокирован ужасающими фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области #BuchaMassacre. Дальнейшие санкции и поддержка ЕС на подходе. Слава Украине!", — написал политик в своем Twitter после того как увидел фото погибших людей из Бучи.

"Бучанская резня"

Ирпень, Буча, Гостомель. Эти освобожденные города представляют собой картинку из фильма ужасов, рассказал Алексей Арестович.

"Просто апокалиптического. Среди жертв российских войск: мертвые изнасилованные женщины, которых они пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, убитые дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины. У многих из них связаны руки, следы пыток, и убиты они выстрелами в затылок", - рассказал советник главы ОП.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже призвал Международный уголовный суд направить миссию в Бучу и другие города Киевской области.

Читайте также"Расстреливали женщин, а затем ездили по ним на танках": мэр Ирпеня рассказал о новых зверствах оккупантовТакже он рассказал о массовых преступлениях российской армии в Украине, включая убийства, пытки, мародерство, изнасилования: "Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ".

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