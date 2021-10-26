УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

НАПК проверило декларацию Зеленского: что "в кармане" главы государства

26 октября 2021, 21:12
Прослушать новость
Остановить

Глава украинского государства владеет роскошной виллой в Италии.

Зеленский
Зеленский закон не нарушает / УНИАН

Национальное агентство по предотвращению коррупции закончило полную проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского.

В итоговом документе говорится, что ведомство не обнаружило никаких нарушений.

В частности, за Зеленским не замечено признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов, а точность оценки задекларированных активов соответствует источникам.

Как сообщает пресс-служба НАПК, было проверено здание в Форте-дей-Марме в Италии стоимостью свыше 88,5 млн грн, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., однако конечным бенефициарным владельцем которого является первая леди - супруга главы государства Елена Зеленская.

Как отметил президент, ранее он отдыхал там с семьей, однако с 2020 года вилла в аренде, что и подтверждают предоставленные документы.

Реклама

Также НАПК проверило вероятность сотрудничества Зеленского с компанией Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. В копиях писем директоров компаний Film Heritage Inc. и Maltex Multicapital Corp., предоставленных Зеленским, говорится об отсутствии каких-либо выплат в 2019-2020 годах от компании Maltex Multicapital Corp. в пользу Film Heritage Inc., а также от компании Film Heritage Inc. в пользу супруги Елены Зеленской.

При этом, отмечается, что президент предоставил все объяснения и документы по этому поводу. В свою очередь, НАПК направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белизу, но пока не получило ответа.

Напомним, в последнем президентском рейтинге у Зеленского заметно упала поддержка электората. Хотя даже в таком случае он занимает лидерские позиции.

А вот "ступень" Дмитрия Разумкова солидно поднялся вверх. Его начали поддерживать втрое больше украинцев.

viber
Владимир Зеленский декларация о доходах НАПК
Сейчас вы просматриваете новость «НАПК проверило декларацию Зеленского: что "в кармане" главы государства». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Под Москвой разбился самолет: все находившиеся на борту погиблиПод Москвой разбился самолет: все находившиеся на борту погибли Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денегНоволуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег Почему такая высокая смертность от COVID-19 в Украине?Почему такая высокая смертность от COVID-19 в Украине? "Народные методы не помогают": врач назвала симптом COVID-19, с которым нужно бежать в больницу"Народные методы не помогают": врач назвала симптом COVID-19, с которым нужно бежать в больницу В Херсоне школьник систематически издевался над детьми и учителямиВ Херсоне школьник систематически издевался над детьми и учителями

Последние новости

21:12

НАПК проверило декларацию Зеленского: что "в кармане" главы государства

21:12

MЕLOVIN жестко ответил на обвинения Гвоздевой на Танцах со звездами Видео

21:05

"Я - Михалок, имидж предполагает драку": лидер Ляписа Сергей Михалок высказался о конфликте в Полтаве Видео

21:03

Самые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающе Фото Видео

20:46

Без прививки или теста не пустят: вслед за Запорожьем транспорт в Киеве и Днепре станет не для всех Видео

Реклама
20:42

В Украине назвали неописуемые потери от газового контракта Венгрии с РФ Видео

20:27

Ляшко озвучил новый список профессий с обязательной прививкой и рассказал, почему в нем нет медиков Видео

20:05

Номенклатура, как в СССР: как Зеленский в Минобороны министра назначал мнение

20:00

700 долларов за инвалидность и 400 за "услуги": медики попались на циничной схеме на Хмельниччине

19:52

Разрушены стены и перекрытия: под Киевом взорвался детский сад

19:36

Из-за пандемии COVID-19 полностью исчез один из четырех штаммов гриппа - ученые Видео

19:28

Кулеба рассказал, что ждет РФ после остановки транзита газа через Украину

18:56

У Ангелы Меркель закончились полномочия канцлера Германии: кто ее заменит Видео

18:51

Надя Дорофеева в откровенном платье засветила упругие бедра и ножки для украинского глянца

18:37

"Позиции остаются неизменными": штаб ООС отрицает взятие под контроль села на Донбассе Видео

18:21

Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в беду Видео

18:19

В Украине могут ввести новые правила перевозки опасных грузов

18:02

Тарифы на газ взлетели до 40 гривен за кубометр: украинцы узнали ноябрьские цены Видео

17:58

Адвокат Марадоны назвал виновных в смерти легенды футбола

17:56

Зеленский в ролике назвал результаты "Большой стройки" на Закарпатье: 562 км дорог, 46 медучреждений Видео

Реклама
17:52

Комаровский рассказал, как защитить детей от коронавируса Видео

17:50

"Снять штаны и 20 буков дать": мэр Ивано-Франковска уже взялся за вандалов

17:12

Умерла на глазах у медиков: в Одессе "скорая" часами искала место, куда пристроить больных с COVID Видео

17:04

На Закарпатье живет самая юная роженица в Украине: сколько девочке лет

16:57

ВСУ взяли под контроль оккупированное село на Донбассе: в "ДНР" закатили истерику Видео

16:46

В Украину из РФ завезли "ядовитую" гречку: что нашли в крупе

16:20

Без маски светит крупный штраф: в Украине начались массовые карантинные рейды Видео

16:02

Против Кивы возбуждено еще одно уголовное дело: что на этот раз Видео

16:02

Знаменитости, которые раньше были вместе: ТОП-8 неожиданных звездных пар

16:00

Мощный удар по коронавирусу: в Моршине нет пациентов с COVID-19 в больницах

15:49

В Украине появился реестр педофилов: фигурантов из списка не возьмут на роботу в школы и детсады

15:47

Самый вкусный луковый суп от известного шеф-повара: готовить всего 20 минут Видео

15:35

86-летний пенсионер повесился, после того как обнаружил жену мертвой: детали трагедии в Кривом Роге

15:34

Поддержка падает, но позиции остаются: президентский рейтинг с новыми цифрами, но старой сутью

15:00

Гороскоп на 27 октября 2021 для всех знаков Зодиака: выигрыш в лотерею или любовь всей жизни Видео

14:57

В Украине третья волна коронавируса побила рекорды исторического максимума континента Видео

14:49

"Информация ложная": НКРЭКУ отреагировала на скандальные планы облгазов Видео

14:46

Вернули скифское золото – победим и по Крыму: Кулеба заявил о фиаско РФ и решительных планах Украины Видео

14:44

Рейтинг партий: Слуге народа наступает на пятки уже не только Европейская солидарность

14:40

"Украинцы – специфические, должны услышать 200 раз": медик заявил о важности пропаганды вакцинации Видео

Реклама
14:35

На Львовщине двухлетняя девочка лишилась пальцев, засунув руку в мясорубку Видео

14:07

"Часто думаю о вас": Кличко трогательно обратился к своему покойному тренеру

14:07

Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Видео

13:44

Выживает один из десяти: жуткие фото COVID-реанимации на Закарпатье

13:40

Хэллоуин 2021: обои на рабочий стол и страшные картинки к празднику

13:31

Угроза тотального локдауна и 70% областей в красной зоне: назван сценарий карантина в Украине Видео

13:29

Владимир Остапчук показал сестру-двойняшку и повторил фото 35-летней давности

13:26

Дело "скифского золота": Украина одержала победу в суде, РФ готовит "ответный удар" Видео

13:19

Трагедия в Польше: молодой студент из Украины разбился насмерть, сорвавшись с высоты

13:18

"Он контуженый": Рабинович рассказал, чем Кива так ценен для партии ОПЗЖ Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять