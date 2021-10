НАПК проверило декларацию Зеленского: что "в кармане" главы государства

Зеленский закон не нарушает / УНИАН

Национальное агентство по предотвращению коррупции закончило полную проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского.

В итоговом документе говорится, что ведомство не обнаружило никаких нарушений.

В частности, за Зеленским не замечено признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов, а точность оценки задекларированных активов соответствует источникам.

Как сообщает пресс-служба НАПК, было проверено здание в Форте-дей-Марме в Италии стоимостью свыше 88,5 млн грн, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., однако конечным бенефициарным владельцем которого является первая леди - супруга главы государства Елена Зеленская.

Как отметил президент, ранее он отдыхал там с семьей, однако с 2020 года вилла в аренде, что и подтверждают предоставленные документы.

Также НАПК проверило вероятность сотрудничества Зеленского с компанией Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. В копиях писем директоров компаний Film Heritage Inc. и Maltex Multicapital Corp., предоставленных Зеленским, говорится об отсутствии каких-либо выплат в 2019-2020 годах от компании Maltex Multicapital Corp. в пользу Film Heritage Inc., а также от компании Film Heritage Inc. в пользу супруги Елены Зеленской.

При этом, отмечается, что президент предоставил все объяснения и документы по этому поводу. В свою очередь, НАПК направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белизу, но пока не получило ответа.

Напомним, в последнем президентском рейтинге у Зеленского заметно упала поддержка электората. Хотя даже в таком случае он занимает лидерские позиции.

А вот "ступень" Дмитрия Разумкова солидно поднялся вверх. Его начали поддерживать втрое больше украинцев.