Одиозная нардеп Третьякова опозорилась из-за английского языка

Народная избранница с трибуны Верховной Рады прочитала фразу на английском языке игнорируя правила произношения и запинаясь.
Глава комитета парламента по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова "поразила" знанием английского языка во время согласительного совета парламента, который прошел в понедельник, 17 мая. Видео, на котором нардеп читает на ломаном английском, опубликовали в Telegram-канале Недоторкані.
Фразу "Assistive products for person with disability, classification and terminology (Вспомогательные устройства для людей с ограниченными возможностями, классификация и терминология – на русском) она прочитала, полностью игнорируя правила произношения, при этом пару раз запнувшись.
Скандальные заявления Галины Третьяковой - о чем ранее писал Главред:
- Напомним, ранее Галина Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".
- Одиозная нардеп от Слуги народа Галина Третьякова, которая ранее рассказывала о детях "второго сорта", сегодня пояснила свой законопроект, который разрешает самогоноварение, однако при условии, если фермеры будут производить и молоко.
- Соответствующий проект закона об отмене штрафов за производство самогона уже зарегистрирован на сайте Рады.
- Авторы в пояснительной записке отметили, что действующее законодательство дискриминирует самогоноварение, ведь изготовление в домашних условиях других алкогольных напитков, таких как вина и настойки, законом не карается. Да и имеющиеся штрафы уже неэффективны, убеждены депутаты.
Автор: Екатерина Трохимчук