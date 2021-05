Одиозная нардеп Третьякова опозорилась из-за английского языка

Третьякова поразила знанием инотсранного языка / УНИАН

Глава комитета парламента по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова "поразила" знанием английского языка во время согласительного совета парламента, который прошел в понедельник, 17 мая. Видео, на котором нардеп читает на ломаном английском, опубликовали в Telegram-канале Недоторкані.

Фразу "Assistive products for person with disability, classification and terminology (Вспомогательные устройства для людей с ограниченными возможностями, классификация и терминология – на русском) она прочитала, полностью игнорируя правила произношения, при этом пару раз запнувшись.

