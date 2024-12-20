Суббота перед Рождеством Христовым: что категорически нельзя делать 21 декабря

Что можно делать 21 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери счастья и здоровья.

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Что нельзя делать 21 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день пауки плетут паутину

Что нельзя желать другим в этот день

Что нужно оставить на видном месте 21 декабря

21 декабря церковь почитает память святителя Петра, митрополита Киевской и всей Руси. Также в этот день отмечают субботу перед Рождеством Христовым. Как сообщает Главред, Петр родился в благочестивой семье на Волыни. Еще до его рождения мать знала, что у сына будет особая судьба. Об этом ей сказал Всевышний, пришедший во сне.

Петр рано начал читать. В 12 лет его отдали в монастырь, где он изучал иконописи, книжные науки, Священное Писание. Он писал иконы, которые потом раздавали христианам. Петр общался в монастыре с князем Юрием Львовичем Галицким. Он также познакомился с киевским митрополитом Максимом, которому подарил икону Успение Пресвятой Богородицы.

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Однажды Петр ушел из монастыря и основал обитель на берегу реки Рати. Он стал митрополитом Галицким после смерти Нифонта. Тогда же умер и митрополит Киевский Максим. Патриарх Афанасий I решил объединить вместе 2 митрополии и утвердил Петра митрополитом Киевским и всея Руси.

Что можно делать 21 декабря

В этот день нужно помолиться. У святого просили об исцелении от тяжелых недугов, помощи справиться с житейскими проблемами.

В этот день нужно положить на видное место серебряный предмет. Считается, что это спасет от сглаза и злых людей.

В этот день можно загадать самое сокровенное желание. Предки верили, что оно сбудется.

В этот день нужно завязать на руку красную нить. Считается, что она защитит от нечистых и злых сил.

Что нельзя делать 21 декабря

1. Нельзя 21 декабря употреблять пищу животного происхождения. Это связано с продолжением Рождественского поста.

2. Нельзя 21 декабря пользоваться острыми предметами. Это считается плохой приметой.

3. Нельзя 21 декабря оставлять дело незавершенным. Важно даже отдать долги.

4. Нельзя 21 декабря желать счастья и здоровья. Иначе все сбудется наоборот.

5. Нельзя 21 декабря поднимать с земли найденные вещи. Считается, что вы можете притянуть к себе беды.

6. Нельзя 21 декабря стричься. Это плохая примета, можно навредить своим волосам.

Приметы 21 декабря

Если в этот день синицы прячутся под крышей, то скоро начнется метель.

Если в этот день мало снега, то лето будет засушливым.

Если в этот день пауки начали плести паутину, то через 9 дней будет мороз.

Если в этот день вьюга и густой снег, то лето будет дождливым.

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