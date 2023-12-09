Гости разберут тарелки подчистую: оригинальная и нежная закуска на Новый год за 15 минут

Варить и жарить ничего не надо, ингредиенты нужно лишь нарезать.

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Рулетики с хамоном и грушей/ Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Кулинария бабушки Милы), freepik

Именно на Новый год душа хочет эксперементов на праздничном столе. Конечно, любой хозяйке не хочется стоять у плиты вечность в этот день, поэтому Главред предлагает сделать оригинальные и очень быстрые закуски к столу лишь с 4-х ингредиентов.

Рулетики с хамоном - рецепт

Ингредиенты:

вяленые томаты

фета или фелата

груша

хамон или бекон

бальзамический соус

Приготовление: нарезаем вяленые томаты, перемешиваем с фетой. Грушу нарезать как на видео, ломтиками вдоль и разрезать их по диагонали. Далее заверните грушу в фете с вялеными томатами в хамон или бекон, сверху полейте готовые рулетики бальзамическим соусом. Закуска готова.

видео дня

Как приготовить рулетики с хамоном и грушей:

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