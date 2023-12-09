Гости разберут тарелки подчистую: оригинальная и нежная закуска на Новый год за 15 минут

Варить и жарить ничего не надо, ингредиенты нужно лишь нарезать.
Время приготовления: 15 минут
Кухня Интернациональная
Именно на Новый год душа хочет эксперементов на праздничном столе. Конечно, любой хозяйке не хочется стоять у плиты вечность в этот день, поэтому Главред предлагает сделать оригинальные и очень быстрые закуски к столу лишь с 4-х ингредиентов.
Рулетики с хамоном - рецепт
Ингредиенты:
- вяленые томаты
- фета или фелата
- груша
- хамон или бекон
- бальзамический соус
Приготовление: нарезаем вяленые томаты, перемешиваем с фетой. Грушу нарезать как на видео, ломтиками вдоль и разрезать их по диагонали. Далее заверните грушу в фете с вялеными томатами в хамон или бекон, сверху полейте готовые рулетики бальзамическим соусом. Закуска готова.
видео дня
Как приготовить рулетики с хамоном и грушей:
@ormandi Закуска на новорічний стіл Треба: - вʼялені томати - фета - груша - хамон - бальзамічний соус Зберігайте, бо потім будете шукати Більше рецептів #рецепти_ormandi#ormandirecipes#ормандірецепти#рецептиорманді#ідеядлясніданку#идеядлязавтрака#сніданок#breaktast#breakfastideas#breakfastidea#ідеядлязакуски#ідеядляобіду#ідеядлявечері#наобід#навечерю#рецептиукраїнською#рецепти#щоприготувати#dinnerideas#dinnerrecipes#швидкірецепти#быстрыерецепты#ідеявечері#рецептвечері#ужин#закускинапраздник#рецептинановийрік#новорічнірецепти#закускинановыйгод#закускинапраздник#новогодниерецепты♬ let it snow - christmas music !! ???
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