УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Гости разберут тарелки подчистую: оригинальная и нежная закуска на Новый год за 15 минут

Лидия Неплях
9 декабря 2023, 09:39
Варить и жарить ничего не надо, ингредиенты нужно лишь нарезать.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Гости разберут тарелки подчистую: оригинальная и нежная закуска на Новый год за 15 минут
Рулетики с хамоном и грушей/ Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Кулинария бабушки Милы), freepik

Именно на Новый год душа хочет эксперементов на праздничном столе. Конечно, любой хозяйке не хочется стоять у плиты вечность в этот день, поэтому Главред предлагает сделать оригинальные и очень быстрые закуски к столу лишь с 4-х ингредиентов.

Рулетики с хамоном - рецепт

Ингредиенты:

  • вяленые томаты
  • фета или фелата
  • груша
  • хамон или бекон
  • бальзамический соус

Приготовление: нарезаем вяленые томаты, перемешиваем с фетой. Грушу нарезать как на видео, ломтиками вдоль и разрезать их по диагонали. Далее заверните грушу в фете с вялеными томатами в хамон или бекон, сверху полейте готовые рулетики бальзамическим соусом. Закуска готова.

видео дня

Как приготовить рулетики с хамоном и грушей:

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепт закуски Новый год 2023
Реклама

Главное за день

РФ ждет нужного момента: когда может повториться ракетная атака по Украине

РФ ждет нужного момента: когда может повториться ракетная атака по Украине

09:42 Украина
Если Путин победит, это подтолкнет других диктаторов к нападению на соседние страны – Кулеба

Если Путин победит, это подтолкнет других диктаторов к нападению на соседние страны – Кулеба

09:06 Украина
Кнутом и пряником: в Украине готовят громкие нововведения в процесс мобилизации

Кнутом и пряником: в Украине готовят громкие нововведения в процесс мобилизации

08:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:34

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня 2023: Кролик - ждите критики, Лошадь - ваш служебный роман раскроют

10:28

Бои за Авдеевку: оккупанты захватили очистные сооружения города - ISW

10:12

"Мы готовимся": генерал Маломуж сказал, когда может быть новое наступление ВСУ

09:42

РФ ждет нужного момента: когда может повториться ракетная атака по Украине

09:39

Гости разберут тарелки подчистую: оригинальная и нежная закуска на Новый год за 15 минут

Россия рассчитывает дожать Украину без помощи США - ЗолотаревРоссия рассчитывает дожать Украину без помощи США - Золотарев
09:06

Если Путин победит, это подтолкнет других диктаторов к нападению на соседние страны – Кулеба

08:49

Кнутом и пряником: в Украине готовят громкие нововведения в процесс мобилизации

08:10

Верить в ВСУ уже мало, а проигрывают войну не военныемнение

07:55

Только гений найдет 4-х женщин в хитрой оптической иллюзии: необычайная загадка

Реклама
07:48

"Придется платить кровью американцев": у Байдена рассказали, чем грозит прекращение помощи Украине

06:25

Почему нельзя говорить "подарок": какое правильное слово стоит использовать

06:10

Пацанский миф Путинамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого идеальное зрение: нужно за 11 секунд найти лампочку

04:32

Тайная кнопка на стиралке: женщина показала, как избавиться от затхлого запаха

03:34

Елка засияет за считанные минуты: техника вешания гирлянд, которая сэкономит ваше время

02:35

РФ в ближайшие недели может начать более интенсивные наступления – глава разведки Эстонии

01:37

"Будет оплачиваться кровью солдат": эксперт объяснил, чем грозит задержка помощи США

08 декабря, пятница
23:20

"Настраиваем бригады": Украина готовится к контрнаступлению - Кулеба

22:43

"Нельзя давать РФ перехватить инициативу": Зеленский провел заседание Ставки

22:37

MONATIK планирует стать многодетным отцомВидео

Реклама
22:23

Республиканцы хотят договариваться о помощи Украине лично с Байденом - Politico

22:19

Тромб: Леонида Агутина экстренно госпитализировали

22:14

Россия начала "зимнюю кампанию ударов" по Украине - Sky News

22:09

В Украине уже есть графики отключения света: когда их начнут применять

21:12

РФ усиливает натиск на Купянск: враг перебрасывает силы, чтобы создать плацдарм

20:57

По-богатому: внучка Ротару в шубе и золотой майке на голое тело ходила по Нью-Йорку

20:33

Украина сможет пойти в новое контрнаступление только в 2025 году – WSJ

20:21

Шантаж Орбана сработал: Еврокомиссия хочет выделить Венгрии 10 млрд евро

19:58

Сколько ракет Россия может запустить за одну атаку по Украине: ответ авиаэксперта

19:51

Как сохранить свою пенсию: в ПФУ раскрыли детали о продолжении выплат

19:38

Засыплет снегом и зальет дождями: где в Украине будет очень скользко

19:21

Украина не сможет быстро получить деньги от активов России в ЕС – Reuters

19:12

Обмерзает оптика и аккумуляторы: военный рассказал о тяжелой зиме на фронте

19:10

А если бы вместо ВСУ наступала армия НАТО?мнение

19:03

"Символ сопротивления": разведка Британии определила, для чего оккупанты обстреливают остров Змеиный

18:50

"У меня сейчас денег нет": Повалий разнылась перед русскими пропагандистами

18:08

Россияне перешли от дронов к ракетам: к чему готовиться украинцам

18:05

"Враг давит": оккупанты терпят колоссальные потери в "мясных штурмах" - Барабаш

18:05

Что делать если телевизор ломается и не показывает: эти сведения ошеломят

17:33

Заливает водой через большие трещины: в Киеве существует реальный риск обвала в метро

Реклама
17:21

ВСУ меняют тактику: Коваленко рассказал, что ждет Украину в начале 2024 года

17:19

Вы выбросите лопату для снега: чем посыпать сугробы во дворе, чтобы они растаяли на глазах

17:10

3 минуты утренней зарядки: самый простой комплекс упражнений для начала дняВидео

17:05

Запад должен помочь Украине вернуть Крым, у сценария три этапа – Foreign Policy

16:32

РФ пытается скопировать украинские морские дроны: в ГУР заявили о новом плане Кремля

16:28

Путин готовит масштабную мобилизацию: Ступак раскрыл, когда она состоится

16:27

Боеприпасы и многое другое: Германия выделила Украине большой пакет помощи

16:12

Девушка поделилась простым лайфхаком, после которого багажник вашей машины будет открываться сам

16:01

Как наряжать елку в год дракона: лучшие способы привлечь в дом счастье

16:01

Путиниста Депардье обвинили в изнасиловании актрисы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять