Лунное затмение в январе 2020 – чем удивит и как пережить с пользой

Что делать в лунное затмение 10 января 2020, выяснил Главред.
Затмение 10 января 2020 повлияет на всё живое на Земле. И к этому стоит быть готовым.
Сама по себе Луна влияет на приливы и отливы на планете – и заодно на кровеносную систему и сердце человеческого организма. Солнце влияет еще сильнее: вспомните хотя бы магнитные бури. К слову, самые сильные магнитные бури в январе 2020 достигнут Земли аккурат через несколько дней после того, как состоится лунное затмение января 2020.
Когда два таких мощных и влияющих на состояние Земли космических тела сближаются на знаковое расстояние – это не может не оставить последствий.
Лунное затмение – январь 2020: когда будет, время, где видно
Начнется лунное затмение 10 января в 21:07 по Киеву. Пик придется на 23:10, а завершится оно уже 11 января – в 01:12. Зодиакальный градус затмения придется на знаки Рака и Козерога.
Читайте такжеДети, удача и деньги – по чем бьет затмение 10 января – как уберечьсяОно закрывает коридор затмений 2019-2020, который открыло солнечное затмение 26 декабря 2019.
Наблюдать лунное затмение смогут (если позволяют погодные условия) жители Европы Азии и Африки.
Это будет полутеневое затмение: Луну прикроет лишь полутень нашей Земли.
Лунное затмение 10 января – что делать
Камнем затмения 10 января станет циркон. Если у кого-то есть изделие с цирконом или сам камушек, то лучше пару дней до, в сам день затмения и еще пару дней после поносить его при себе.
Читайте такжеСтартовал коридор затмений: мольфар объяснила, что делатьРитуалы на лунное затмение направлены, прежде всего, на очищение. От банального принятия душа до медитации (желательно головой на север лежа на полу максимально расслабленно) и пения мантр (пять раз Ом шри Магапраплайя намага во время начала и потом еще пика затмения). После медитации пения мантр полагается выпить стакан чистой воды – мелкими глотками. Затем организовать себе контрастный душ и ложиться спать.
Чтобы отразить от себя и своего жилища негативную энергию Луны – на подоконник в эту ночь стоит поставить зеркало, лицом на улицу, к небу.
Также до и после затмения дома и на рабочем месте стоит устроить уборку (если не генеральную, то хотя бы символическую). Чтобы продемонстрировать Вселенной свое, как минимум, намерение освободить жизненное пространство для нового и лучшего.
Также стоит:
- посидеть на диете;
- пить больше воды;
- не выяснять отношения;
- не ссориться ни с кем;
- не принимать окончательных решений по важным вопросам.
Когда будут лунные затмения 2020
Всего в 2020-м их будет четыре + еще два солнечных затмения:
- 10 января – затмение Луны полутеневое (в 23:10);
- 5 июня – затмение Луны полутеневое (в 23:25);
- 21 июня – затмение Солнца кольцеобразное (в 09:40, увидят Азия, Африка, Китай и над Тихим океаном);
- 5 июля – затмение Луны полутеневое (в 07:30);
- 30 ноября – затмение Луны полутеневое (в 13:44);
- 14 декабря – солнечное затмение полное (полная фаза 2 минуты 10 секунд в 20:14, где видно: Тихий океан, Аргентина, Чили и Атлантический океан).
Так что после января будем ждать июня – и новый коридор затмений в 2020 году.