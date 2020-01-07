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Лунное затмение в январе 2020 – чем удивит и как пережить с пользой

7 января 2020, 04:01

Что делать в лунное затмение 10 января 2020, выяснил Главред.

Лунное затмение январь 2020 – когда, чем опасно и что делать
Лунное затмение январь 2020 – когда, чем опасно и что делать

Затмение 10 января 2020 повлияет на всё живое на Земле. И к этому стоит быть готовым.

Сама по себе Луна влияет на приливы и отливы на планете – и заодно на кровеносную систему и сердце человеческого организма. Солнце влияет еще сильнее: вспомните хотя бы магнитные бури. К слову, самые сильные магнитные бури в январе 2020 достигнут Земли аккурат через несколько дней после того, как состоится лунное затмение января 2020.

Когда два таких мощных и влияющих на состояние Земли космических тела сближаются на знаковое расстояние – это не может не оставить последствий.

Лунное затмение – январь 2020: когда будет, время, где видно

Начнется лунное затмение 10 января в 21:07 по Киеву. Пик придется на 23:10, а завершится оно уже 11 января – в 01:12. Зодиакальный градус затмения придется на знаки Рака и Козерога.

Читайте такжеДети, удача и деньги – по чем бьет затмение 10 января – как уберечьсяОно закрывает коридор затмений 2019-2020, который открыло солнечное затмение 26 декабря 2019.

Наблюдать лунное затмение смогут (если позволяют погодные условия) жители Европы Азии и Африки.

Это будет полутеневое затмение: Луну прикроет лишь полутень нашей Земли.

Лунное затмение 10 января – что делать

Камнем затмения 10 января станет циркон. Если у кого-то есть изделие с цирконом или сам камушек, то лучше пару дней до, в сам день затмения и еще пару дней после поносить его при себе.

Читайте такжеСтартовал коридор затмений: мольфар объяснила, что делатьРитуалы на лунное затмение направлены, прежде всего, на очищение. От банального принятия душа до медитации (желательно головой на север лежа на полу максимально расслабленно) и пения мантр (пять раз Ом шри Магапраплайя намага во время начала и потом еще пика затмения). После медитации пения мантр полагается выпить стакан чистой воды – мелкими глотками. Затем организовать себе контрастный душ и ложиться спать.

Чтобы отразить от себя и своего жилища негативную энергию Луны – на подоконник в эту ночь стоит поставить зеркало, лицом на улицу, к небу.

Также до и после затмения дома и на рабочем месте стоит устроить уборку (если не генеральную, то хотя бы символическую). Чтобы продемонстрировать Вселенной свое, как минимум, намерение освободить жизненное пространство для нового и лучшего.

Также стоит:

  • посидеть на диете;
  • пить больше воды;
  • не выяснять отношения;
  • не ссориться ни с кем;
  • не принимать окончательных решений по важным вопросам.

Когда будут лунные затмения 2020

Всего в 2020-м их будет четыре + еще два солнечных затмения:

  • 10 января – затмение Луны полутеневое (в 23:10);
  • 5 июня – затмение Луны полутеневое (в 23:25);
  • 21 июня – затмение Солнца кольцеобразное (в 09:40, увидят Азия, Африка, Китай и над Тихим океаном);
  • 5 июля – затмение Луны полутеневое (в 07:30);
  • 30 ноября – затмение Луны полутеневое (в 13:44);
  • 14 декабря – солнечное затмение полное (полная фаза 2 минуты 10 секунд в 20:14, где видно: Тихий океан, Аргентина, Чили и Атлантический океан).

Так что после января будем ждать июня – и новый коридор затмений в 2020 году.

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