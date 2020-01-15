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ООН потрясла мир сообщением о конце света

15 января 2020, 15:41

Устрашающий проект Конвенции о биологическом разнообразии опубликован на официальном сайте ООН.

В ООН предупредили мир о конце света / скриншот из соцсетей

В среду, 15 января, Организация Объединенных Наций шокировала мировую общественность заявлением о том, что наша планета вступила в шестую эру массового вымирания и через 10 лет люди могут не выжить.

В ООН отметили, что к 2030 году людям необходимо уменьшить загрязнение атмосферы как минимум вдвое, чтобы спасти ту дикую природу, которая еще осталась.

Устрашающий проект Конвенции о биологическом разнообразии опубликован на официальном сайте ООН. В нем подчеркивается, что мир столкнулся с "беспрецедентными темпами" исчезновения различных видов флоры и фауны, что может обернуться исчезновением целых экосистем и серьезными последствиями для выживания человечества как вида.

"У людей есть одно десятилетие для сокращения вредных отходов наполовину и предоставления защищенного статуса трети земной поверхности", - предупредили жителей Земли в ООН.

Читайте такжеНовый конец света: Солнце "вырубилось", выжить не удастся никому – ученыеНапомним, ранее сообщалось, новый конец света наступит в 2020, когда лжепророк, Сатана и Антихрист восстанут и сразятся с человеком. Конец света 2020 предсказала великая Джин Диксон, которая когда-то предрекла убийство президенту Кеннеди.

В одном из пророчеств Дискон сказано, что в 2020 году наступит конец света. Об этом предсказательница сообщила в книге "Призыв к славе", которая вышла в свет еще в далеком 1970 году.

"Армагеддон наступит в 2020 году, когда лжепророк, Сатана и Антихрист восстанут и сразятся с человеком", - дословно гласит пророчество.

ООН экология вымирание конец света
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